Inter-news.it - LIVE Sparta Praga-Inter 0-1: riparte il secondo tempo, no cambi

è la partita valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPTermina senza recupero il primodi. Decide al dodicesimo il gol bellissimo di Lautaro Martinez, poi due palle-gol per Asllani e Barella non concretizzate. In mezzo la parata di Sommer in due tempi. Ora quindici minuti divallo.45? FINISCE IL PRIMO!38? Conclusione lontanissima di Wiesner, che ci prova più per non perdere il pallone e non far ripartire l’che provare a cercare veramente la porta.