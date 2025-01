Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: si comincia con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ottimo dritto lungolinea dell’americano.40-0 Prima esterna vincente del piemontese.30-0 Ancora a segno il torinese con il dritto in uscita dal.15-0 Si parte subito con il marchio di fabbrica di Lorenzo:e dritto.PRIMO SET05:39 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti vi all’incontro conal.05:37 Accolti dall’applauso del pubblico della Rod Laver Arena entrano in campo Lorenzoe Ben.05:36 Il vincente del match troverà in semifinale uno tra Jannik Sinner e l’o Alex De Minaur, incontro che inizierà non prima delle 9.30.05:31 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due con la situazione al momento in parità a margine della vittoria dello statunitense sul cemento di Cincinnati nel 2022 e del successo del piemontese al Roland Garros 2023.