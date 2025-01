Ilgiorno.it - La tragica storia della pensionata giù dalla finestra, condannata a 18 anni la colf: “Era stata scoperta a rubare”

Bergamo – Èa 18Krystyna Mykhalchuk, laucraina di 28(presente in aula) finita a processo per omicidio volontario aggravato per aver spintodel terzo piano Rossana Aber,di 77: era il 22 aprile del 2022, a Colognola, quartiere di Bergamo. La letturasentenza, pronunciata dal presidenteCorte d’Assise Ingrascì (a latere la collega Nava), è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. L’accusa sostenuta dai pm Marchisio e Schininà aveva chiesto la condanna a 23ma la Corte ha riconosciuto all’imputata le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Una volta espiata la pena, Mykhalchuk sarà espulsa. Ai figlivittima una provvisionale di 100mila euro a testa. I difensori, avvocati Pezzotta e Pelillo, hanno annunciato che “leggeremo le motivazionisentenza tra 90 giorni ma possiamo già dire che la impugneremo.