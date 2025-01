Linkiesta.it - La crisi del giornalismo israeliano coincide con l’egemonia mediatica di Netanyahu

Finora, le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza, lanciate dopo l’attacco a sorpresa di Hamas il 7 ottobre 2023, hanno causato la morte di centoquarantaquattro giornalisti, secondo i dati raccolti dal Committee to protect journalists. Nello stesso periodo, Israele ha anche incarcerato quarantaquattro giornalisti, tutti palestinesi. Solo la Cina ne ha incarcerati di più (cinquanta). Israele ha meno di dieci milioni di abitanti, la Cina circa un miliardo e quattrocento milioni. Le autorità israeliane hanno, inoltre, bloccato le attività del media qatariota Al-Jazeera per quarantacinque giorni e confiscato attrezzature giornalistiche all’agenzia AP, sulla base di una recente legge pensata per limitare l’attività dei media non israeliani. A fine novembre, infine, il governoha interrotto gli accordi pubblicitari con il giornale Haaretz e disdetto gli abbonamenti previsti per i dipendenti pubblici, una forma di ritorsione per le posizioni critiche tenute dal giornale progressista contro la gestione della guerra nella Striscia di Gaza da parte dell’esecutivo guidato da Benjamin