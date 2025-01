Ilgiorno.it - Jenny e l’incidente mortale ad Abbadia: il conducente è libero di guidare

Lariana (Lecco) –di, nonostante la corsa a 150 all’ora la fuga dall’ospedale per non sottoporsi all’alcoltest, la morte di. A poco più di un mese e mezzo dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, 11 giorni dopoe 5 dopo la morte di, a ieri mattina aveva ancora la patente il 22enne di Lecco che guidava la Bmw serie 1 su cui si trovava anche la ragazzina di 13 anni che giovedì scorso è morta, al termine di un’agonia di una settimana di coma irreversibile in cui era precipitata in seguito ad uno schianto a tutta velocità contro un parapetto in cemento avvenuto all’alba del venerdì prima sulla Sp 72 ad. Al volante c’era appunto Massimo: lo ha ammesso lui stesso, lo ha confermato Michele, l’altro amico di 19 anni che era in auto, lo provano i video girati una manciata di minuti e qualche centinaio di metri prima del