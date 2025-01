Lanazione.it - Hockey Prato, sconfitta di misura. Tante occasioni a Viareggio

Leggi su Lanazione.it

L’cede di5-4 sulla pista "Dorando Pietri" dial termine di una partita equilibrata e combattuta, valida per il campionato di serie A2 nazionale maschile. Il ko al cospetto delvale come prima vittoria in campionato per la formazione versiliese che raggiunge i pratesi a quota 3 punti in classifica. La squadra allenata da Tommaso Bianchi voleva dar seguito alla prima vittoria con il Follonica, ha costruitoda rete ed è sta punita nel finale. Buon primo tempo dei pratesi che dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa hanno pareggiato con Santoro subendo il gol del 2-1 quasi alla fine del primo tempo con un tiro da lontano. Nella ripresa i padroni di casa allungano con le marcature di Cortesi e Dal Medico portandosi sul 4-1. La squadra pratese reagisce trovando il pareggio nell’arco di due minuti con le reti in successione di Santoro, il rigore di Baldesi e Barbani.