De Minaur ammette: "Mi sento come se Sinner mi avesse preso a schiaffi. Ormai lo conosco e…"

Si è interrotta ai quarti di finale la cavalcata di Alex deagli Australian Open 2025, primo Slam della nuova stagione. Il padrone di casa australiano ha raggiunto il miglior risultato della carriera nel Major aussie, fermandosi però a cospetto della sua ‘bestia nera’ Jannikdopo un match dominato in lungo e in largo dall’azzurro per tre set.“Sapevo di avere tutto il pubblico dalla mia parte, ci tenevano che scendessi in campo e regalassi loro un match più equilibrato. Ho fatto del mio meglio per riuscirci. La cosa più frustrante è stata proprio quella di non esserci riuscito, non essere proprio entrato in partita per poter permettere al pubblico di iniziare anche solo a sostenermi. È un po’ una delusione. Non avrei voluto chiudere così, ma vorrà dire che tornerò più forte il prossimo anno“, dichiara il n.