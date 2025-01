Lettera43.it - Come funziona il sistema elettorale in Germania

Il 23 febbraio 2025 si terranno inle elezioni per il rinnovo del Bundestag: si svolgeranno in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, prevista per l’ultima parte dell’anno, a causa della caduta del governo della ‘coalizione semaforo’, guidato da Olaf Scholz che era cancelliere dal 2021 e che ha perso la fiducia del parlamento.Elezioni tedesche,ilinElettori tedeschi in fila per votare nel 2021 (Getty Images).I cittadini tedeschi eleggono ogni quattro anni (salvo tornate anticipate) i deputati del Bundestag e, tramite di essi, un governo e un cancelliere. Iltedesco prevede una combinazione di voto maggioritario e proporzionale. Ogni elettore dispone di due voti: il primo – con scrutinio uninominale maggioritario secco – serve per eleggere un deputato per ognuna delle 299 circoscrizioni.