Ciclocross gli azzurri convocati per le tappe di Maasmechelen e Hoogerheide | c’è Agostinacchio

Leggi su Sportface.it

La stagione delsi avvicina al suo culmine. Mentre il ciclismo su strada, in attesa dei grandi eventi come le classiche e i Grandi Giri, ha appena ripreso le sue competizioni inaugurando il nuovo anno con il Tour Down Under in Australia, gli specialisti del cross sono pronti per l’ultima fase della stagione, quella decisiva. Nei prossimi giorni, le ultime gare del calendario internazionale determineranno i vincitori della Coppa del Mondo, e gli appuntamenti decisivi saranno le duedie di. La cittadina del Brabante ospiterà l’ultima gara della Coppa del Mondo nonché l’ultima prima del Campionato del Mondo di, che si terrà a Lievin, in Francia, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio prossimi.I favoriti per il successo aPer quanto riguarda la categoria Élite maschile, Michael Vanthourenhout arriva da leader della classifica generale di Coppa del Mondo.