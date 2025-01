Liberoquotidiano.it - "Chiamate Luca!". E ogni problema era già risolto

Ti attendono campi sconfina- ti, verdi rettangoli dove corre una palla, il tuo gioco preferi- to, quello che ti strappava a qualsiasi obbligo, ti cattura- va, ti rapiva e ti consegnava all'epica. Ci saranno praterie dove cavalcano le tue idee, cieli dipinti di blu di Prussia, gallerie, collezioni, colpi di colore, sculture, proiezioni, tutto quello che non poteva sfuggirti nell'immagine. Ti stupirai nel vedere teatri sospesi tra le nuvole dove risuonano le canzoni che amavi commentare. Ti chiamavied eri il Vangelo, ti sposavi con Beatrice ed eri la bellezza. Qui eri «! » e non c'era bisogno di aggiungere altro perché la redazione di Libero ti riconosceva il potere supremo della parola, il tocco di genio con il quale risolvevidilemma, quello del direttore («chi cazzo scrive 'sto pezzo?»), quello del caporedattore («e ora come me la cavo in pagina?»), soprattutto quello del lettore al quale offrivi capriole, giochi nell'aria, apparizioni e sparizioni, profondissimi ragionamenti rinchiusi in uno sberleffo.