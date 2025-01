Ilgiorno.it - Campo da basket, il duello. Il Comune vuole demolirlo i residenti raccolgono le firme

Un po’ ammalorato e, per qualcuno, fonte di disturbo (più di una volta, la sera, è diventato teatro di ritrovi con schiamazzi e musica ad alto volume), il campetto dadi Poasco sembra destinato ad essere demolito. Per cercare di far cambiare idea al, tra idella frazione è stata promossa una raccolta di, che ha totalizzato 450 adesioni. L’obiettivo è tentare di salvare il campetto, chiedendone una riqualificazione. "Se quella struttura oggi è ammalorata, è a causa di anni di mancate manutenzioni. Noi riteniamo che, opportunamente sistemato, e recintato così da scoraggiare gli schiamazzi a tarda ora, quel luogo possa rimanere ad uso della nostra frazione", afferma il promotore della petizione, Fortunato Valente, che nei giorni scorsi ha depositato in Municipio leraccolte.