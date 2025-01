Cityrumors.it - Avevano rapito una neonata, ritrovata la bimba e arrestati i rapitori: cosa è successo

Una donna col volto coperto da una mascherina si è spacciata per una infermiera e ha preso come se niente fosse la piccolaUn rapimento che aveva angosciato tanti. Una piccola bambina sparita nel giro di pochissimi istanti all’interno di una clinica che era sorvegliata anzi, probabilmente per quello che èmal sorvegliata.unalari:(Ansa Foto) Cityrumors.itPer quasi un giorno nessuno sapeva che fine avesse fatto quella bambina, con i genitori che erano in preda al panico e con la paura di non rivedere più la bambina. Un’intera città come Cosenza che si è mobilitata per cercare di capire dove fosse la piccola. Per fortuna è durato poche ore il rapimento.Laè statadalla polizia che ha fermato due persone, un uomo e una donna.