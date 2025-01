Ilnapolista.it - Aveva ragione Ancelotti, Mbappé è un centravanti e sta tornando quello del Psg (As)

Leggi su Ilnapolista.it

Kyliansilenziosamente sta facendo vedere ciò che ci si aspettava da lui anche a Madrid. Lo sta facendo a suon di gol (sono già 18) e di giocate, essendo l’attaccante in Europa che genera più occasioni per i compagni. Civisto lungoche ha sempre rimandato le critiche al mittente quando si parlava del fatto che una posizione più decentrata potesse fare bene all’attaccante francese, che invece – a detta dell’allenatore più vincente al mondo, quindi andrebbe ascoltato – è il 9 migliore che ci sia al mondo. Anche se non ha gli stessi numeri di Lewandowski o di Haaland (ma forse li avrà ndr). Ne scrive As, quotidiano spagnolo.sta diventando il giocatore del Psg anche nel Real (As)Di seguito quanto si legge su Diario As:“sta iniziando a diventare il giocatore del Psg anche nel Real Madrid.