Associazione Archeosofica, prosegue il ciclo di conferenze dal titolo "Alle frontiere dell'Aldilà"

Arezzo, 22 gennaio 2025 –con successo ildidal”, organizzato dallanella propria sede di via Alessandro Dal Borro 58, in zona Pescaiola, ad Arezzo. Dopo aver conosciuto nei primi due incontri della serie due testi molto antichi, il “Libro egiziano dei morti” e il tibetano “Bardo Thodol”, Sabato 25 gennaio, con inizioore 17,00, sarà presentato un altro testo molto più recente ovvero “Il Libro cristiano dei morti”, che in qualche modo completa questa trilogia alla ricerca di comprendere quale sia il “destino dell’anima” dopo la morte fisica. Fin dall’antichità, l’affascinante mistero della morte era conosciuto molto bene in molte antiche religioni: ma i sacerdoti egizi e gli yogi tibetani hanno nascosto nei geroglifici e nelle immagini sacre o simboliche insegnamenti comprensibili solo dalla più alta casta sacerdotale.