Tvplay.it - Addio Osimhen, colpo di scena: intreccio da 100 milioni per il Napoli

Victorlascerà ila titolo definitivo la prossima estate dopo il prestito al Galatasaray e ilfinisce in unda 100di sterlineIlè in attesa di prendere un difensore centrale e un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia il prima possibile. Saltato Danilo, destinato al Brasile per motivi familiari, ci sono altri profili in corso di valutazione. Mentre in avanti la primissima scelta è Alejandro Garnacho, per il quale il Manchester United dovrebbe abbassare le pretese.dida 100per il(LaPresse) Tvplay.itLa prossima estate, in ogni caso, ilavrà a disposizione anche i soldi di. Saranno circa i 75di euro della clausola, con il centravanti nigeriano che lascerà quindi il Galatasaray che lo aveva preso in prestito secco offrendo il salvagente aldi pagare l’intero ingaggio da 11l’anno.