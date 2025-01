Screenworld.it - A Complete Unknown: Timothée Chalamet e una carriera in ascesa

Leggi su Screenworld.it

Amatissimo e richiestissimo,è riuscito a conquistare chiunque grazie alla sua versatilità e alla sua presenza scenica, passando dall’essere un completo sconosciuto a una delle star hollywoodiane più note degli ultimi anni. Ottenuto il successo grazie al film Chiamami col tuo nome (2017) di Luca Guadagnino, il giovaneha poi spaziato tra i più disparati generi cinematografici: dalla commedia romantica alla space opera, dall’horror al biopic, dal musical al western.Da piccoli ruoli in televisione e film indipendenti a protagonista assoluto in blockbusters,è riuscito in pochi anni a formare unaricca di film variegati e sempre di successo, lavorando anche con alcuni dei registi più importanti degli ultimi anni, come Christopher Nolan, Denis Villeneuve e Woody Allen.