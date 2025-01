Lopinionista.it - Zuppa di cipolle cremosa e vellutata: la ricetta

Leggi su Lopinionista.it

Perfetta per le giornate più fredde, laper ladiconquista con la sua semplicità e il suo sapore intenso. Originaria della tradizione contadina francese, questaè diventata un simbolo di comfort food in tutto il mondo, capace di riscaldare corpo e anima con i suoi profumi inconfondibili. Con pochi ingredienti, ladisaprà trasformare anche la serata più grigia in un momento speciale. Pronti a scoprire i segreti per prepararla alla perfezione?Nella lista ingredienti di Sonia per ladelladic’è anche Dadocrema Bauer gusto Carne, il dado in tubetto in formato crema, profumato, genuino e tutto natura. Il segreto per dare quel tocco in più alle fantasie culinarie!INGREDIENTI1 kg di50 g di burro4 cucchiaini di DADOCREMA gusto Carne1 litro di acqua15 g di farina50/60 g di Parmigiano grattugiatoPREPARAZIONEPer iniziare, tagliate lee cuocetele nella casseruola con il burro per 25/30 minuti.