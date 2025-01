Xi ora difende Oms e clima Putin spera von der Leyen pensa ai dazi | come hanno reagito i leader al debutto di Trump

Leggi su Open.online

All’indomani dell’insediamento di Donaldalla Casa Bianca, il mondo si muove in ordine sparso. Il ritorno del tycoon al timone degli Stati Uniti ha innescato una serie di reazioni molto diverse tra loro tra i vari capi di Stato e di governo. C’è chi,l’Europa, corre ai ripari e teme l’impatto di una guerra commerciale con gli alleati d’oltreoceano. Chi,la Cina, approfitta della retromarcia di Washington sui cambiamentitici per imporsi agli occhi della comunità internazionalevero traino della transizione verso un mondo a zero emissioni. Infine, c’è chi non sa bene cosa aspettarsi. Eche le promesse fatte danegli ultimi mesi, per esempio sulla necessità per gli Stati Uniti di conquistare Panama e Groenlandia, non siano altro che semplici sparate da campagna elettorale.