Usa Schlein | Meloni unica leader Ue da Trump? Si chieda perché…

Roma, 21 gen. (askanews) – "Io spero si sia chiesta perché c'era solo lei, perché l'Ue non è stata invitata e coinvolta e che tipo di messaggio vogliamo lanciare". Lo ha detto la segretaria Pd Elly, commentando con i giornalisti alla Camera la partecipazione di Giorgiaall'insediamento del nuovo presidente Usa. Una presenza rivendicata dal centrodestra come motivo di orgoglio per l'Italia. "Davanti a sfide di questa portata – ha aggiunto la– chi pensa ci si salvi da soli sbaglia. Al di là delle singole partecipazioni, il punto è come Italia intenda contribuire ad un rilancio europeo che risponda a questa sfida aggressiva che ci è stata lanciata. Perché non fanno con noi una battaglia vera sugli investimenti comuni europei?".