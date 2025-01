Quotidiano.net - Ubriaco in bicicletta, che sanzioni si rischiano con il nuovo codice della strada? Le risposte dell’esperto

Roma, 21 gennaio 2025 – Ma se seiino monopattino, cosa rischi con ildi Matteo Salvini, regole entrate in vigore il 14 dicembre 2024? "In sostanza quello che rischiavi prima”, risponde al telefono con Quotidiano.net Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, l'associazione professionale polizie locali d’Italia. L’ossatura è la stessa da molti anni, “Salvini ha aggiunto l’obbligo di installare l’alcolock per i condannati. Ma i limiti di legge sono sempre gli stessi da molti anni. Quello zero per i neopatentati e i conducenti professionali di bus e camion è stato introdotto con l’articolo 186 bis nel 2012. Sicuramente ancora la riforma delnon è conosciuta. E questo genera diversi equivoci”. Ma andiamo con ordine.in, cosa si rischia? Da quando è entrato in vigore il, gli italiani stanno cambiando abitudini su un punto preciso: l’alcol.