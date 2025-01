Zonawrestling.net - The Undertaker: “Meno apparizioni per me in TV, è tempo di lasciare lo spazio ai giovani talenti della WWE”

Theè sicuramente uno dei wrestler più conosciuti e ammirati al mondo, una fama che si è guadagnato grazie alla sua gloriosa carriera sul ringWWE, costellata da numerosi regni titolati che saranno difficili da dimenticare per qualsiasi amante del wrestling. Nonostante la sua leggendaria carriera, il Deadman appare raramente sugli schermifederazione. Dietro a questa sua scelta c’è tuttavia un motivo ben preciso, che ha deciso di spiegare attraverso una puntata del podcast da lui condotto, Six Feet Under: “Se ci fosse qualcosa di veramente interessante lo prenderei in considerazione. Credo tuttavia che in futuro ci debba essereper me è più attenzione al roster diche abbiamo. È così che la vedo. Penso che quello cha abbiamo fatto sia stato perfetto.