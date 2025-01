Amica.it - Tendenza slick back ponytail: come realizzare una coda tirata e alta?

Le ragazze della Gen Z ma anche le più piccole della Gen Alpha (le vere adolescenti) hanno eletto lapony tail ad acconciatura capelli del momento. Chi ha a che fare con una ragazza delle medie o delle superiori, lo sa. Arriva un giorno magico durante la settimana – solitamente quando i capelli non sono più il massimo dello splendore e avrebbero bisogno di un lavaggio – in cui mettersi all’opera. Il giorno perfetto epruna. Anzi, tiratissima e solitamente. Il giorno in cui si mettono in pratica i molti tutorial visti su TikTok per trasformarsi in abili hairstylist. Questa acconciatura salva tempo (che permette di ritardare il lavaggio dei capelli di qualche ora o addirittura un giorno) è in realtà anche molto cool.