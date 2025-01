Ilnapolista.it - Szczesny disastroso col Barcellona: provoca un gol e un rigore

Leggi su Ilnapolista.it

colun gol e unPrimo tempo da dimenticare perin Benfica-che dopo 45 minuti è sul 3-1 con tripletta del greco Pavlidis. L’ex portiere della Juventus è stato semplicemente. Di fatto ha favorito due gol dei lusitani. Il primo con un’uscita temeraria e autolesionistica con cui ha abbattuto il compagno di squadra Balde e lasciato a Pavlidis un’autostrada per la porta. Non contento, poi, con un’altra uscita hato ildel 3-1. Una prestazione horror del polacco schierato da Flick. GOAL Benfica 2-1 Barcelona PavlidisPAVLIDIS GIVES BENFICA THE LEAD AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/vI6yjgIJGi— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 21, 2025WHAT A TERRIBLE MISTAKE FROMAGAIN! pic.