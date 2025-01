Ilrestodelcarlino.it - Suicidio sventato, donna minaccia di buttarsi e scivola dal tetto: salvata

Bologna, 21 gennaio 2025 – Quindici metri di vuoto sotto di lei. Le tegole viscide e la pioggia battente. Lache si tiene aggrappata soltanto a un’antenna. Che a un certo punto cede, sotto il suo peso. E leisul, precipita giù. Ma una mano, all’ultimo, la afferra. È quella di un ispettore delle Volanti. Che le salva la vita, dopo aver messo a repentaglio la sua. Una scena da ‘Ultimo minuto’, con attimi scanditi dall’adrenalina, quella che ieri mattina all’alba ha terrorizzato i residenti di un palazzo di via degli Stradelli Guelfi. Tutto è iniziato intorno alle 6, quando alla polizia è arrivata la chiamata di uno dei condomini, che chiedeva di intervenire per soccorrere una sua vicina, una cinquantenne con problemi psichici, che scalza e in pigiama era salita sulva didi sotto.