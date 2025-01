Lanazione.it - Sottile, potente e pronto a tutto: il tablet Android con fotocamere AI e batteria a lunga durata

Leggi su Lanazione.it

Scegliere unnon è così semplice come sembra, sopratper chi ha le idee poco chiare. In soccorso oggi però giunge Amazon, che prova a mettere un po' di ordine permettendo di acquistare uncon una scheda tecnica molto interessante ad un prezzo davvero vantaggioso. Si parla del BESTTAB A20, dispositivo con display Full HD a 120Hz, connettività Wi-Fi + 5G, 24GB di RAM complessivi e14 come sistema operativo. E in dotazione ci sono anche utili accessori come tastiera, mouse e pellicola protettiva. Il prezzo è certamente un fattore determinante, e, come lasciato intendere poco sopra, oggi è molto interessante. Oltre allo sconto del 57% già applicato è possibile risparmiare altri 90 euro applicando manualmente il coupon. Calcolatrice alla mano, il prezzo finale è di soli 109,99 euro, con consegna gratuita per gli abbonati Prime.