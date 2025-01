Lettera43.it - Sei Nazioni 2025: dove vederlo in tv

Tutto pronto al Sei. Dopo la presentazione del 21 gennaio al Colosseo, le sei nazionali di rugby si preparano alla 131esima edizione. L’Italia festeggerà la 25esima partecipazione e debutterà sabato 1 febbraio in Scozia. Poi i match interni dell’8 e del 23 febbraio contro Galles e Francia, la trasferta in Inghilterra del 9 marzo e l’ultimo impegno del torneo il 15, a Roma con ospite l’Irlanda campione in carica. E dopo 22 anni dall’ultima volta, i tifosi della Nazionale italiana potranno seguire le partite anche in chiaro sui canali Rai. Fondamentale l’accordo con Sky Italia, che detiene i diritti integrali della manifestazione.Seiin tv: su Sky e NOW tutte le gareUn placcaggio dei rugbisti italiani durante il match tra Italia e Scozia del Sei2024, vinto dagli Azzurri 31 a 29 (Getty Images).