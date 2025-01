Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia di sciabola e spada: tornano Samele e Fiamingo

Non c’è respiro nella stagione internazionale della. Il prossimo fine settimana infatti vivrà due intensi appuntamenti: uno a Plovdiv, in Bulgaria, dove si terrà una nuova tappa della Coppa del Mondo di, e l’altro a Doha, in Qatar, dove è in programma il Grand Prix di. Tantissimi iper le due armi: complessivamente 48, equamente divisi al femminile e al maschile, 12 per ogni comparto.Nellail rientro più importante è certamente quello di Luigi, bronzo individuale alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, mentre nellaa tornare in pedana saranno Rossellae Alberta Santuccio, oro a squadre a Parigi 2024. Di seguito l’elenco completo di tutti i, nel panorama di unaitaliana che qualche giorno fa ha vissuto l’elezione del nuovo presidente federale, Luigi Mazzone.