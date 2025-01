Quotidiano.net - Salvata bimba di 8 anni. Tolto un tumore gigante. Arrivava al cuore dal rene

Leggi su Quotidiano.net

Unal, un nefroblastoma, dal peso di 1,5 chilogrammi e tanto grande da arrivare alè stato asportato in una bambina di 8. Un intervento straordinario e complesso eseguito all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’operazione – durata oltre 9 ore e che ha richiesto anche il temporaneo arresto cardiaco della piccola – è stata resa possibile dalla collaborazione tra oncologi, chirurghi, cardiochirurghi e anestesisti, e rappresenta un risultato importante per la medicina pediatrica. "Questo successo non è solo una vittoria medica, ma anche una grande speranza per tante famiglie che affrontano situazioni simili", ha dichiarato Alessandro Crocoli, responsabile dell’Unità di chirurgia oncologica. Sara (nome di fantasia), 8appena compiuti, era affetta da un nefroblastoma aldestro che si estendeva all’interno della vena renale, della vena cava inferiore fino a raggiungere l’atrio destro del, a causa di una trombosi neoplastica.