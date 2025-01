Ilrestodelcarlino.it - Ricattarono un parroco, vanno a processo

"Mi dia 60mila euro o rendiamo pubbliche le sue foto compromettenti". E’ questa la minaccia che avrebbe rivolto una coppia originaria della Romania, a un exdi Sassuolo, nel tentativo di guadagnare illecitamente denaro. I due ieri mattina, di età rispettivamente pari a 42 e 43 anni, sono stati rinviati a giudizio per tentata estorsione in concorso. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2022 a Sassuolo, appunto. Secondo le accuse rivolte a loro in aula, i coniugi, che attualmente sono residenti a Parma, si erano rivolti inizialmente al religioso per chiedere appunto un supporto economico che li aiutasse nella loro vita quotidiana. Successivamente la donna, millantando di essere in possesso di immagini compromettenti che ritraevano ilinsieme ad un’altra persona, si era presentata in canonica chiedendo 60mila euro in cambio del silenzio.