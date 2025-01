Lanazione.it - Primo intervento di protesi alla spalla del dottor robot

Laica a servizio della sanità. Il San Donato continua a registrare importanti traguardi. È di pochi giorni fa ildispcon tecnologiaica. L’è stato eseguito dalRoberto Redi insiemesua equipe, su una donna 60enne. "E’ stato possibile grazie all’impiego di un sistemaico che va ad aggiungersi a quello utilizzato nel nostro reparto per ladi anca e ginocchio – spiega Redi, direttore ortopedia e traumatologia -. Ilpermette di eseguire interventi meno invasivi e di maggiore precisione con vantaggi importanti per i pazienti,dei quali un tempo di degenza ridotto non oltre le 48 ore, una minore perdita di sangue e una ripresa della mobilità più rapida". Il, utilizza le immagini provenienti da una Tac 3D effettuata dal paziente, per calcolare la dimensione corretta dellae il suo preciso posizionamento.