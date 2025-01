Romadailynews.it - Polizia razzista? Qualche volta, forse, sì: a via Ottaviano

Leggi su Romadailynews.it

, carabinieri, vigili, figure essenziali della democrazia. Eroicamente compiono il loro dovere in cambio di uno stipendio non troppo alto. Tutto vero, ma la? No, per carità, salvo inrara occasione. Vi racconto che cosa è capitato oggi a mio figlio in via, il pacchiano boulevard, come lo chiama chi lo ha trasformato da strada romana a brutta imitazione delle brutte vie dei paesi dell’Europa nordica.Dovete sapere che su via, a due passi dal Vaticano, in occasione del giubileo, che tanti fastidi reca agli abitanti della zona, la strada pullula di poliziotti, oltre che di turisti e pellegrini. Bene, era ora che lasi facesse notare in città, i romani hanno dimenticato pure i colori delle loro divise.Che cosa fanno tanti poliziotti di ronda in via, oltre a andare su e giù? Controlli.