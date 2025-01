Ilgiorno.it - Paletti dissuasori per chi occupa i posti residenti

Giro di vite contro i furbetti della sosta a Cernobbio, ovvero i turisti e i proprietari delle seconde case che, specialmente durante i fine settimana, parcheggiano neiriservati ai. A partire da ieri è iniziata la posa dei, in accordo con gli assegnatari, sugli oltre 200 stalli gialli che ogni anno il Comune concede alle famigliein paese. "Stiamo portando avanti per l’anno 2025 un nuovo piano urbano del traffico che vedrà la sua completa applicazione nell’anno 2026 – spiega il sindaco Matteo Monti (nella foto) –. Questa regolamentazione, che prevede la posa dei, consente finalmente l’utilizzo degli stalli solo per gli effettivi assegnatari e non più per coloro che abusivamente sostavano negli stalli gialli. Continuiamo a venire incontro ai bisogni dei cittadini, cercando sempre di trovare adeguate soluzioni".