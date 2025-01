Ilnapolista.it - Napoli, salta Danilo, ha scelto il Flamengo per motivi familiari (Sky)

Niente di fatto per quanto riguarda il passaggio dial. L’annuncio arriva da Sky con Gianluca di Marzio che su X scrive:“, difensore ed ex capitano della Juventus, non andrà al. La scelta del brasiliano è stata quella di tornare nel paese in cui è nato, il Brasile, per”Il calciatore ha deciso di ritornare in patria per l’ultima avventura della sua carriera. La tentazione azzurra è stata forte, specialmente considerando la possibilità di essere allenato da Antonio Conte, ma gli affetti e la saudade hanno avuto la meglio. L'articolo, hailper(Sky) ilsta.