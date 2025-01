Ilgiorno.it - Morto Leo Siegel, portò la Pro Patria in serie C1

Leggi su Ilgiorno.it

Lo sport e il giornalismo lombardi ricordano Leo, scomparso domenica all’età di 85 anni. Nato a Torino, ma trasferitosi presto in Lombardia, ha legato il nome al calcio delleminori ma anche all’hockey su ghiaccio. Negli anni ‘80, dopo aver conquistato il patentino a Coverciano (migliore allievo dell’annata ‘80),si è seduto sulle panchine di unadi club calcistici lombardi impegnati nelleminori. La sua impresa da mister risale al 1981-82, quando porta la ProinC1, chiudendo il campionato senza sconfitte casalinghe.ha allenato anche la Virtus Binasco, portandola fino allaD. Poi la Vogherese, il Sant’Angelo, il Mantova, l’Fbc Saronno e l’Omegna. Successivamente è stato osservatore per il Chievo Verona, inA e B. L’ultima esperienza in panchina è da ct della nazionale della Padania, sogno – tramontato – di Umberto Bossi di lasciare un segno anche nel calcio.