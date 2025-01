Calciomercato.it - Milan, in Champions con Morata. Le ultime su Pulisic e il paradosso Pavlovic | CM.IT

È vigilia europea per il club rossonero che domani affronterà il Girona per la penultima giornata europeaAllenamento mattutino a Carnago per ilin vista della sfida diLeague contro il Girona. Le attenzioni erano chiaramente puntate tutte su Christian, incon. Lesue ilCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itL’americano continua a tenere con il fiato sospeso tutti i tifosi del Diavolo. Anche stamani, infatti, il numero undici ha lavorato a parte, lontano dal gruppo, ma sul campo. Si è allenato, ancora in gruppo, invece, Alvaro, che si candidata a giocare dal primo minuto contro gli spagnoli.Sarà l’ex Atletico Madrid il riferimento in avanti, insieme a Rafa Leao. Con il forfait di, che al massimo andrà in panchina, e l’assenza di Jimenez, out inLeague, l’unico vero dubbio di formazione è legato all’impiego o meno delle due punte.