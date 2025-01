Maltrattamenti ed anche un episodio di violenza sessuale all’interno di una casa di riposo per anziani Sei gli operatori accusati delle violenze Chiusa struttura a Latera

Leggi su Dayitalianews.com

Un’indagine scioccante ha portato all’arresto di seisociosanitari in unadidi, provincia di Viterbo,die, in un caso, disu un’anziana ospite della. Le misure cautelari, eseguite dai Carabinieri di Capodimonte, includono tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre sospensioni dall’eserciziofunzioni, emesse dal giudice per le indagini preliminari Savina Poli.Le accuse e l’indagineL’inchiesta, coordinata dal procuratore di Viterbo Paolo Auriemma e dal PM Flavio Serracchiani, è partita nella primavera del 2024, dopo le segnalazioni di alcuni exdella. Questi ultimi avevano denunciato ripetuti abusi ai danni deglida parte dei loro colleghi.Grazie alle intercettazioni ambientali e alle telecamere nascoste, le forze dell’ordine hanno ricostruito un quadro descritto come “inumano e allarmante”, dove gli ospiti, già fragili a causa dell’età avanzata econdizioni fisiche e cognitive, venivano sottoposti a gravi