Ilrestodelcarlino.it - Ludopatia, 94mila euro per progetti di prevenzione

Ammonta al’importo destinato dalla Regione all’Ausl di Imola per la realizzazione deia livello locale contro la. "Quando il gioco si trasforma in dipendenza diventa un pensiero fisso e crea una sofferenza capace di condizionare pesantemente la vita quotidiana, i rapporti familiari e quelli lavorativi – dichiara l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi (nella foto) –. Come tutte le dipendenze laè una malattia che può essere curata; quindi, quanto prima viene diagnosticata tanto più aumentano le possibilità di poterne uscire. Assistenza e cura sono fondamentali, e per questo abbiamo una rete diffusa sul territorio che ci permette di intercettare chi ha bisogno, ma prima ancora è importante lasu cui la Regione ha deciso di puntare fortemente partendo dalle scuole".