Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari | segui la giornata storica in diretta con Sky

Il momento tanto atteso è arrivato:domani, 22 gennaio, debutterà. La sua avventura in rosso avrà inizio sul tracciato di Fiorano, in unache potretere insu Sky. Dalle 8 del mattino tutti gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il LiveBlog di SkySport.it, con le prime immagini disponibili sia sul sito che sui nostri social. Sarà l'inviata Mara Sangiorgio a raccontarci i momenti salienti da Fiorano, dove è prevista l'alternanza in pista tra il 7 volte campione e il compagno di squadra Charles Leclerc per macinare i primi chilometri della stagione. Ma non solo: nel corso della mattina ci sarà uno spazio che vi coinvolgeràmente.Il racconto da Fiorano sarà arricchito da un live streaming con Vicky Piria, Davide Camicioli e Marc Gené ai quali potrete inviarele vostre domande sul canale YouTube di Sky Sport F1, dove potretere dalle 11 lo streaming presenta anche sul profilo Tik Tok di NOW e sul sito SkySport.