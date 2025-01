Ilfattoquotidiano.it - “Lascia che mi prenda cura di te per l’ultima volta”: il desiderio di una madre prima di morire in un video virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’amore di unaper la propria figlia, spesso, è difficilmente quantificabile. A volte sono gesti d’amore eclatanti, altre, invece, piccole cure che, di solito, passano inosservate. Possono essere parole affettuose dette al momento giusto o delle attenzioni che i figli danno per scontate ma che, invece, non lo sono affatto. E potrebbe rientrare in quest’ultimo caso la commovente storia di Rebecca Creager Deatherage, unadel Kentucky che, dopo tre anni di cure per un cancro al quarto stadio, ha voluto dare un’ultima, gigantesca, prova d’amore a sua figlia Kristidirla per sempre.A raccontare il loro legame è proprio la più giovane delle due donne, che, su, ha condiviso quella che, forse, è una delle pagine più belle di un rapporto/figlia. Rebecca, infatti, voleva esserefino alla fine e prendersidella sua adorata figlia, così glielo ha chiesto espressamente.