Infrastrutture Nisini Lega | Nessun definanziamento Due Mari La sinistra non faccia allarmismo

Arezzo, 21 gennaio 2025 – “L’che la, a partire dalla giunta Giani, sta facendo su un’opera strategica come la Dueè assurdo e non fa gli interessi del territorio”, lo dichiara la deputata toscana dellaTiziana. "Non risulta alcundella E78: sono stati confermati i 441,8 milioni previsti nel contratto di programma tra Mit ed Anas e destinati ai vari lotti. Il Mit lavora alla copertura del fabbisogno residuo man mano che i progetti dei lotti giungono a maturazione. Alimentare polemiche sul nulla, a fronte di un impegno concreto che abbiamo assunto per portare a compimento un’infrastruttura attesa da diversi decenni, è assurdo. Laregionale stia tranquilla: interveniamo con concretezza, dopo anni di No che hanno inchiodato la nostra regione”.