Incidente in galleria, traffico bloccato sulla Perugia-Bettolle

, 21 gennaio 2025 – Ilsul raccordo autostradaleè statoa causa di unstradale avvenuto in. L'inIlin direzione/Firenze è rimasto temporaneamentenei pressi dello svincolo di/San Faustino, a seguito di unverificatosi all’interno dellaPrepo. Un veicolo in transito ha danneggiato i pannelli laterali, tranciando alcuni cavi elettrici e causando unche ha coinvolto due autovetture. Interventi sul luogo dell'Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Anas per i lavori di ripristino della carreggiata, con l'obiettivo di riaprire ilnel minor tempo possibile, insieme ai mezzi di soccorso. Il tratto in questione è spesso interessato da incidenti stradali.