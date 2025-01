Ilfattoquotidiano.it - Il cessate il fuoco a Gaza porterà sollievo umanitario, ma non farà finire la crisi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tanto atteso accordo diildovrebbe essere visto come il risultato di circostanze oggettive, principalmente la convergenza di interessi tra due amministrazioni americane: l’amministrazione uscente di Biden, desiderosa di ottenere unilnei suoi ultimi giorni, e l’amministrazione entrante di Trump, intenzionata a iniziare il suo mandato con un progresso significativo sul dossier di. Questo allineamento di interessi ha creato pressioni difficili da ignorare per tutte le parti, rendendo possibile ilil. Tuttavia, questo accordo provvisorio non può essere considerato la fine dellainiziata ae diffusasi in tutta la regione. Nel migliore dei casi, potrebbe portare unsignificativo a.Con l’insediamento del presidente Trump, a cui si attribuisce praticamente il merito di aver raggiunto questo accordo, Israele potrebbe avanzare su diverse questioni irrisolte, in particolare quelle relative alla sicurezza e alle minacce ai suoi confini.