Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato il mio lavoro per diventare un influencer su TikTok. All’inizio mi lanciavano le uova, ma adesso mi godo il successo”: la storia del dj Ashley Gordon

Dalla sicurezza di un posto difisso al costruirsi unfai-da-te sui social. È un po’ un salto nel vuoto, lo racconta spesso chi ci è passato, ma ciò non vuol dire che sia impossibile, né che sia sbagliato provarci. È questo il messaggio che ha provato a lanciare, 39 anni, star diche proprio per trasferirsi sulla piattaforma aveva deciso di abbandonare il suoprecedente. Un salto nel vuoto, appunto, ma che gli ha permesso di volare ancora più in alto.“Me la cavavo bene in ufficio, ma ero scontento del mio“, ha dettoal Mirror. Ed è stata proprio quella infelicità a fargli meditare l’addio al settore vendite dell’azienda per cui ha lavorato fino al 2022. Mai, però, si sarebbe immaginato proprio su: “Sarò sincero, non avrei mai scommesso su questo social.