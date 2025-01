Ilrestodelcarlino.it - Guardia alta per la Giornata della memoria

Dopo ciò che è successo a Bologna con la parte violentamanifestazione che ha attaccato la sinagoga di Bologna speriamo che durante la, 27 gennaio, o nel periodo di avvicinamento non si ripetano altre circostanze del genere. Temo che l'aria di antisemitismo tiri forte anche sotto le Due Torri. Prima che intervenga la polizia sul piano dell'ordine pubblico deve essere la società civile a prevenire con le proprie azioni derive pericolose. Riccardo Serafini Risponde Beppe Boni I disordini di piazza a Bologna sono scoppiati durante la manifestazione indetta per la morte di Ramy, il ragazzo che a Milano è morto dopo che lo scooter su cui viaggiava con un amico si è schiantato durante un inseguimento dei carabinieri. I due non si erano fermati ad un posto di blocco.