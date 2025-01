Iodonna.it - Gli uomini hanno stipendi medi annui superiori, sempre. Con un divario che aumenta al crescere del livello di istruzione

Leggi su Iodonna.it

Non stupisce ma continua, deve continuare a indignare. Secondo le rilevazioni dell’Istat sulla struttura delle retribuzioni in Italia nelle unità economiche con almeno 10 dipendenti, glilordi in Italia nel 2022 sono stati di circa 2.200 euro netti al mese. Ma questo significa, per le donne, 15,9 euro l’ora (0,5 euro inferiore allaa calcolata su tutti i dipendenti) e per gli, 16,8 euro (0,4 euro superiore). Il gender pay gap è di (quasi) un euro ogni sessanta minuti. Differenza che, in un anno, significa oltre 6mila euro in meno. Gender gap: donne più istruite ma di rado ai vertici X Leggi anche › Gender pay gap, il