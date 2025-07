Damian Priest risponde alle critiche su Jelly Roll | Non ruba spazio a nessuno

Damian Priest è recentemente intervenuto in difesa di Jelly Roll dopo che il cantante ha ricevuto molte critiche per il suo coinvolgimento negli show WWE. Parlando a Busted Open Radio, Priest ha spiegato che oggi il rapporto tra le celebrità e il mondo del wrestling è molto diverso rispetto al passato. Non si tratta più semplicemente di apparire per promuovere un singolo o un album. Jelly Roll, infatti, sta seguendo le orme di Bad Bunny: si è trasferito in Florida per allenarsi a tempo pieno al Performance Center, dimostrando di prendere questa esperienza molto seriamente: "È un po' diverso ora rispetto a com'era una volta con le celebrità.

