Emmy dominio Apple tv con 27 nomination a ‘Severance’ ‘Adolescence’ fa 13

Apple tv fa il pieno di nomination agli Emmy awards, grazie alle 27 incassate da ‘ Severance ‘ (‘Scissione’ nella versione italiana) e alle 23 di ‘The studio’. Bene anche Hbo con ‘The penguin’ (24 nomination) e ‘ The white lotus ‘, mentre ‘Adolescence’ (targata Netflix), si ferma a 13, puntando a portarsi a casa almeno uno degli ‘ Oscar della tv ‘. Dominio di ‘Severance’ nelle nomination. Sul fronte drama, in ogni caso, nessuno si è nemmeno avvicinato a ‘Severance’, fiction distopica che si svolge in un ambiente di lavoro, capace di conquistare il pubblico con la sua seconda stagione. Un successo trasversale alle categorie in concorso, a partire da quelle di miglior attore e migliore attrice di una serie drama, con Adam Scott e Britt Lower rigorosamente in nomination. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emmy, dominio Apple tv con 27 nomination a ‘Severance’, ‘Adolescence’ fa 13

