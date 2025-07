Tra i rifiuti nel cortile spunta la scocca di uno scooter rubato | denunciato e multato per 10mila euro

Un 42enne di Mondragone è stato denunciato dai carabinieri per la ricettazione di un motorino rubato e per gestione illecita di rifiuti. Nel corso di una mirata perquisizione eseguita dai militari del locale reparto territoriale presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - rubato - denunciato - cortile

Mondragone, ciclomotore rubato nascosto in casa e rifiuti pericolosi in cortile: denunciato un 42enne; Napoli, Anthony Artiano ucciso durante lite tra parenti: condannato anche il padre dell'omicida; Roma, Sergio Castellitto e il giallo dei cassonetti dei rifiuti scomparsi dalla sua strada: l'Ama prepara una denuncia.

Mondragone, ciclomotore rubato nascosto in casa e rifiuti pericolosi in cortile: denunciato un 42enne - I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà un 42enne del posto, ritenuto responsabile di ... Come scrive pupia.tv

Traffico illecito di rifiuti nel Torinese, denunciate 7 persone - Sette persone sono state denunciate dai carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Torino per traffico illecito di rifiuti, falso ideologico e ... Da msn.com