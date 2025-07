Estate sicura assistenza e informazioni dal Boccale a Chioma con Protezione Civile e volontari

Si chiama Estate Sicura ed è il progetto che anche quest'anno è stato attivato dal Comune di Livorno. Un'iniziativa che prevede lo svolgimento delle attività di informazione, assistenza e vigilanza della balneazione, rivolte alla popolazione, nelle aree di liberà accessibilità e specchi acquei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? È attivo il progetto Estate sicura 2025 per affrontare i disagi legati al caldo estivo Fino al 15 settembre puoi contattare il numero verde 800 493797 per informazioni e assistenza Il link nei commenti Vai su Facebook

Estate sicura, primo fine settimana di sperimentazione: 200 giovani si sono sottoposti volontariamente all’etilometro - Si è concluso il primo fine settimana di sperimentazione del piano Estate Sicura 2025, un progetto del Comune di Genova che mira a garantire sicurezza, ordine e benessere durante la stagione e ... Come scrive msn.com