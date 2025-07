Il nuovo EP di Prim intitolato DIY Crochet è una raccolta di quattro brani tra cui l’inedito Luglio. Esce venerdì 18 luglio il nuovo EP di Prim intitolato DIY Crochet ( Carosello Records ), una raccolta di 4 tracce, tra cui l’inedito Luglio, che rispecchiano a pieno la personalitĂ , le passioni e la musica di Prim. Un groviglio di ricordi e introspezioni che si intrecciano come fili colorati cuciti e uniti tra loro dalla mano dall’artista. A differenza del primo EP Luna in acquario ascendente sagittario, incentrato sulle dinamiche relazionali tra Prim e la sua famiglia, in DIY Crochet il filo conduttore che unisce i 4 brani è il concetto dell’ handmade e del do it yourself, forma estesa dell’acronmo inglese DIY, dove le canzoni diventano tele ricamate a mano in cui emergono ricordi e storie vissute da Prim stessa e dai suoi affetti piĂą cari. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Prim, in arrivo il nuovo EP della giovane cantautrice dal titolo DIY Crochet